Turgut Özal mezarı başında anıldı

Turgut Özal'ın ölümünün özerinden 30 yıl geçti.
Topkapı'daki mezarı başında düzenlenen anma törenine İstanbul Vali Yardımcısı Günay Bozkurt, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ülkü Sakalar, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile Özal'ın oğlu Efe Özal, torunları ve vatandaşlar katıldı.
Törende Özal'ın kabrine askerler tarafından çelenk bırakıldı. Daha sonra İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş tarafından dua okundu.
Oğlu Efe Özal, anma programı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ölümünden bu yana geçen 30 yılın kendileri için uzun, ancak bir ülke için kısa bir süre olduğunu ifade etti.
Merhum Özal'ın Cumhuriyet'in kuruluşundan dört yıl sonra 1927'de dünyaya geldiğini belirten Efe Özal, "Tamamen devlet okullarını okumuş. Bu ülkenin içinden bu devlet böyle insanlar yetiştirebiliyor. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Biz özlüyoruz, ben buraya ara ara da geliyorum. Çok farklı kesimlerden, çok farklı yaşlardan insanları hep görüyorum. 30 sene sonra bunların olabilmesi de ayrı bir mutluluk, gurur verici." diye konuştu.