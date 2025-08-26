Turgut Özal'ın papağanı Cabbar bulundu

Antalya'da yaşayan Metin Suna, 28 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi ile 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yaşamını yitirmesinin ardından Özal'ın papağanı Cabbar isimli papağanı almaya karar verdi.



28 yıldır Suna tarafından bakılan Cabbar, geçen günlerde çalınmıştı.



Suna, 23 Ağustos Cumartesi gününün akşamı Altınkum Mahallesi'nde gittiği restoranın kapısına bıraktığı papağanını kısa süre sonra yerinde göremeyince polise başvurdu.

AYNI NOKTAYA BIRAKILMIŞ



Üç gün boyunca haber alamadığı papağanıyla ilgili sevindirici haberi polis ekiplerinden alan Suna, Cabbar'ın yeniden aynı noktaya bırakıldığını öğrendi. Suna, polislerin papağanı getiren kişiyi kendisine göstermediğini belirtti.



Cabbar'a yeniden kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Suna, "Papağanım strese girmiş, kendi kuyruğunu biraz parçalamış. Yıllardır evladım gibiydi, kaybolduğunda içim karardı. Allah'a şükür polisimiz elinden geleni yaptı." dedi.

