Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisine 1 milyon 161 bin lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'nde (AAT) yapılan denetimde evsel nitelikteki atık suyun arıtılmadan Irlamaz Çayı'na deşarj edildiğini tespit etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) sorumluluğundaki Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 1 milyon 161 bin 568 TL ceza uygulandı.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zafer, Mustafa Kemal, Selvilitepe mahalleleri ve bölgedeki yerleşim alanlarından kaynaklı evsel nitelikli atık suların MASKİ Turgutlu AAT'ye hiç girmeden Irlamaz Çayı'na döküldüğü belirlendi.

İdari cezanın yanı sıra adli soruşturma da başlatıldı.