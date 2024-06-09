Turgutlu'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kavga ettiği şahıs tarafından bıçaklanarak yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Turgutlu'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Olay, dün gece saatlerinde Turgutlu ilçesi tren yolu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, her ikisi de alkollü olan Sinan T. ile Remzi Zeybek bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada Sinan T., Remzi Zeybek'i bıçaklayarak yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Zeybek, ardından CBÜ Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Remzi Zeybek hayatını kaybederken, Sinan T.'nin ise olayın ardından polise teslim olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

YKS soruları sızdırıldı iddiası: ÖSYM'den açıklama

YKS soruları sızdırıldı iddiası: ÖSYM'den açıklama

Serinlemek için denize giren 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Serinlemek için denize giren 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İki il için gök gürültülü sağanak uyarısı

İki il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın yaralı olarak bulundu

Kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın yaralı olarak bulundu

Sultanbeyli'de çıkan orman yangını söndürüldü

Sultanbeyli'de çıkan orman yangını söndürüldü

Ordu'da bir çocuk, serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Ordu'da bir çocuk, serinlemek için girdiği denizde boğuldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...