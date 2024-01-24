Turhan Çömez kimdir? İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez kaç yaşında, nereli?

Turhan Çömez, 22 Ekim 1965 yılında dünyaya geldi. Doktor ve siyasetçidir. 22. dönem AK Parti ve 28. Dönem İYİ Parti Balıkesir Milletvekilidir.



İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur. Erzurum 1 Nolu Sağlık Ocağı'nda Koruyucu ve Halk Sağlığı Hekimliği, Bandırma Devlet Hastanesi'nde Acil Birim Hekimliği, Vakıf Gureba Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanlığı yapmıştır.



22. Dönem AK Parti Balıkesir milletvekilidir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Genel Başkan Özel Kalem Müdürlüğü ve Danışmanlığı görevini yürütmüştür. Evli, 2 çocukludur.



AK Parti Müşterek Disiplin Kurulu, "partiyi küçük düşürdüğü gerekçesiyle" Turhan Çömez'i 8 Nisan 2008'de partiden ihraç etti.



Ankara Enstitüsü adlı siyaset üstü düşünce kurumunu oluşturdu ve burada çalışmalara devam etmektedir.



1 Temmuz 2008'de Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri çıkarıldı. Fakat İngiltere'de dil eğitimi gördüğü için yakalanamadı. İngiltere'de siyasi sığınma talebinde bulunmuş, bu başvurusu kabul edilmiştir.



Kendisine 2011 yılında 5 yıllık iltica statüsü verilmiştir. İngiltere'deyken Tıp Fakültesinin tüm sınavlarını vererek hekimlik diploması aldı ve sonrasında Basildon and Thurrock Üniversite Hastanesinde doktorluk yapmaya başladı.



Çalışmalarıyla ülkenin en başarılı 40 göçmeni arasında gösterildi ve fotoğrafları ünlü Trafalgar Meydanı'nda sergilendi. Kendisine Lordlar Kamarası'nda en başarılı hekim ödülü verildi. 2019'da Ergenekon davasında beraat etmesinin ardından 12 yıl sonra Türkiye'ye döndü.



12 Ekim 2022'de İYİ Parti'ye katılmıştır. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimde 28. Dönem Balıkesir 1. sıra adayı olarak milletvekili seçilmiştir.