Turist kadını inşaat demiriyle yaraladı

İstanbul'da bir turist, kendisinden para isteyen yabancı uyruklu kişinin saldırısına uğradı.

Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Kurtuluş Deresi Caddesi'ndeki vize başvuru merkezinin önünde,ailesiyle Kanada'ya gitmek için vize başvuru merkezine gelen İran uyruklu Shermıne Berlouı (32), annesi ve bir yakını vize işlemleri için içeriye girince dışarıda yakınlarını beklemeye başladı.

Bu sırada Filistinli olduğu öğrenilen Nasına Sudqı (30), İranlı turistin yanına yaklaşarak kadından para istedi. Kadının para vermemesi üzerine zanlı, inşaat demiriyle kadını 5 yerinden yaraladı.



Yaralı kadını yerde gören vatandaşlar, durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdikten sonra saldırganı etkisiz hale getirdi.



Berlouı, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Sudqı ise ifadesine başvurulmak üzere Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.