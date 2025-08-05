Turist kafilesinden kopunca hayatının aşkını buldu: Yüksekova’ya Endonezyalı gelin

Yüksekova'da yaşayan Rıdvan Durgun, iş bulmak amacıyla 5 yıl önce İstanbul'a gitti. Burada tersane işçisi olarak çalışan Durgun, bir kafile ile turist olarak İstanbul'u gezmeye gelen Endonezyalı Merya Hermawan ile tanıştı.

3 yıl boyunca arkadaşlık yapan Durgun ve Hermawan, hayatlarını birleştirmeye ve düğünlerini de Yüksekova'da yapmaya karar verdi. Çift, ilçede aile geleneklerine uygun düğün yaparak evlendi.