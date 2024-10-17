Turist kafilesini taşıyan tur otobüsü devrildi: 22 yaralı

Afyonkarahisar'da içinde Japon turistlerin bulunduğu tur otobüsü devrildi. Kazada biri ağır, 22 kişi yaralandı.

Turist kafilesini taşıyan tur otobüsü devrildi: 22 yaralı

Dinar-Çay kara yolunun Demirbel mevkisinde Japon turistlerin içinde olduğu, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tur otobüsü kontrolden çıkıp devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi yönlendirildi.

Yaralanan biri ağır, 22 kişi, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Durumu ağır olanyaralının Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde diğer yaralıların ise Afyonkarahisar ve Şuhut'taki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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