Turist midibüsü şarampole devrildi: Yaralılar var
Afyonkarahisar'da şarampole devrilen Çinli turistlerin bulunduğu midibüsteki 18 kişiden 3'ü yaralandı.
Afyonkarahisar'da Dinar-Çay yolu Dilovası mevkisinde saat 10.30 sıralarında 16'sı Çinli turist, 18 kişinin bulunduğu özel bir tur firmasına ait 35 CJU 765 plakalı midibüs, E.Y.'nin (55) direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.
Turistlerden S.L., G.X. ve L.Z. hafif yaralanırken, diğerleri kazayı yara almadan atlattı. 3 turist, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, sürücü E.Y.'yi ifadesi için karakola götürdü.
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