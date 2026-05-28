Turist taşıyan microlight acil iniş yaptı
28.05.2026 02:18
Son Güncelleme: 28.05.2026 03:10
Nevşehir'de turistlere yönelik tur yapan motorlu hafif hava aracı microlight motor arızası nedeniyle açık araziye acil iniş yaptı. Kazada pilot ve yolcu yaralandı.
Nevşehir Paşabağı bölgesinden kalktıktan kısa süre sonra motor arızası veren microlight Göreme ve Uçhisar beldeleri arasındaki Güvercinlik Vadisi yakınına acil iniş yaptı. Hava aracındaki pilot Şuayip Şen (53) ile yolcu Özgecan Doğan yaralandı.
İhbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralı pilot ile yolcu ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Firmanın Uçuş İşletme Sorumlusu Serkan Şen, gazetecilere, kazanın acil iniş sonrası microlightın arazideki bir çukura düşmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı. Yaralı pilot ve yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Şen, şöyle konuştu: "Bir yolcumuz uçuşunu gerçekleştirirken kalkıştan 10 dakika sonra motor arızası belirlendi. Pilot hızlı bir şekilde karar verip, acil iniş kurallarını takip ederek zorunlu bir iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı. Yaklaşık 150 metrelik bir boş alanda inerken son anda bir çukur görüyor. Bu çukura düşmemek adına hava aracını tekrar havalandırmak zorunda kalıyor. Daha sonra yavaş bir şekilde ilerideki çukura inişini emniyetli şekilde gerçekleştiriyor. Yolcumuzda ve pilotumuzda hiçbir sıkıntı yok. Gerekli işlemler uygulandı."
Şen, sürecin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve diğer yetkili kurumlarla sürdürüldüğünü de sözlerine ekledi.
MİCROLİGHT NEDİR?
Ultralight veya motorlu yelkenkanat olarak da bilinen microlight, sportif havacılık ve hobi amaçlı kullanılan genellikle tek veya iki kişilik motorlu çok hafif hava araçlarına verilen genel isimdir.
Türk Hava Kurumu'nun (THK) web sitesinde yer alan bilgilere göre microlightlar, yelkenkanatların uçuş için sürekli yüksek tepelere çıkma zorunluluğunu ortadan kaldırmak ihtiyacıyla ortaya çıktı. Yelkenkanatların motor gücü desteği ile havalanabilmesi sağlandı. THK'de microlight uçuşları 1988 yılında başladı.