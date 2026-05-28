Turist taşıyan microlight acil iniş yaptı

Firmanın Uçuş İşletme Sorumlusu Serkan Şen, gazetecilere, kazanın acil iniş sonrası microlightın arazideki bir çukura düşmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı. Yaralı pilot ve yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Şen, şöyle konuştu: "Bir yolcumuz uçuşunu gerçekleştirirken kalkıştan 10 dakika sonra motor arızası belirlendi. Pilot hızlı bir şekilde karar verip, acil iniş kurallarını takip ederek zorunlu bir iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı. Yaklaşık 150 metrelik bir boş alanda inerken son anda bir çukur görüyor. Bu çukura düşmemek adına hava aracını tekrar havalandırmak zorunda kalıyor. Daha sonra yavaş bir şekilde ilerideki çukura inişini emniyetli şekilde gerçekleştiriyor. Yolcumuzda ve pilotumuzda hiçbir sıkıntı yok. Gerekli işlemler uygulandı."

Şen, sürecin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve diğer yetkili kurumlarla sürdürüldüğünü de sözlerine ekledi.