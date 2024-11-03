Turist yakayı ele verdi: Hem sahte pasaport hem de sahte para basma makinesi

İstanbul Şişli'de polisin şüphe üzerine durdurarak kontrol ettiği turistin valizinden sahte para basma makinesi çıktı. Pasaportunun da sahte olduğu anlaşılan zanlı gözaltına alındı.

Turist yakayı ele verdi: Hem sahte pasaport hem de sahte para basma makinesi

Şişli Merkez Mahallesi'nde rutin denetimlerini gerçekleştiren ekipleri şüphe üzerine bir turisti durdurdu

Turist yakayı ele verdi: Hem sahte pasaport hem de sahte para basma makinesi - 1

Turistin gösterdiği pasaportta bulunan fotoğraftan şüphelenmesi üzerine yapılan incelemede pasaportun sahte olduğu belirlendi.

Gözaltına alına turistin yanındaki valizde arama yapan polis, sahte para basma makinesi ve 94 adet 100 dolarlık banknot kağıdı buldu.

SERBEST BIRAKILDI

Polisteki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen turist, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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