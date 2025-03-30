Turistik Diyarbakır Ekspresi yola çıkıyor

KÜLTÜREL DOKUYU YERİNDE GÖRME FIRSATI SUNUYOR Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır arasında turizm odaklı hizmet verecek trenin, yolculuk boyunca bölgenin kültürel ve tarihi dokusunu deneyimleme fırsatı sunacağını belirtti. Ankara’dan cuma günleri, Diyarbakır’dan ise pazar günleri hareket etmesi planlanan trenin, iki haftada bir karşılıklı sefer düzenleneceğini kaydeden Uraloğlu, “Dört gidiş, dört dönüş şeklinde planlanan seferlerle hem iç turizm canlanacak hem de şehirler arası kültürel etkileşim artacak.” dedi.

TURİSTİK DİYARBAKIR EKSPRESİ'NİN ROTASI

Turistik Diyarbakır Ekspresi’nin rotası hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, Ankara’dan saat 13.55’te hareket edecek trenin ve Malatya’da 3 saatlik bir mola vereceğini belirtti.



Uraloğlu, şöyle devam etti:



“Bu süre zarfında yolcular Malatya’nın tarihi ve kültürel alanlarını gezebilecek. Diyarbakır’a varış saati ise 16.23 olarak planlandı. Dönüş yolculuğunda ise Diyarbakır’dan saat 12.30’da hareket edecek trenimiz Elazığ’ın Yolçatı istasyonunda 4 saatlik bir duruş yapacak.



Ankara’ya tahmini varış saati ise 15.52 olacak. Böylece yolcular, Malatya’da ve Yolçatı’da verilen molalarda bölgenin kültürel dokusunu yerinde görme fırsatı bulacak.”



Turistik Diyarbakır Ekspresi’nin biletleri TCDD gişeleri, yetkili acenteler ve internet üzerinden alınabiliyor.