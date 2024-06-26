Turistik Tatvan Treni'nin ilk yolcuları Tatvan'a vardı

Dün Ankara'da düzenlenen törenle Tatvan'a uğurlanan "Turistik Tatvan Treni" Ankara-Tatvan arasındaki ilk seferi kapsamında Tatvan'da törenle karşılandı. Oda heyeti ve il ve ilçe protokolü tarafından davul, zurna ve çiçeklerle karşılanan trenin içerisinde basın mensupları, influencerlar ve özel davetlilerin de bulunduğu 140 kişilik ilk yolcu ekibi 3 gün boyunca kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfedecek.

Düzenlenen karşılama töreninde konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, yeni tren seferinin başlamasının, Bitlis'in doğal güzelliklerini, tarihi zenginliklerini ve kültürel mirasını tanıtmak adına önemli ve büyük bir adım olduğunu söyledi. Bitlis'in 760'ın üzerindeki tescilli yapısıyla "müzekent" özelliği taşıyan kadim bir şehir olduğunu belirten Karaömeroğlu, şöyle konuştu: "Zirvesinden 12 ay boyunca kar eksilmeyen Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan, Kubbet-ül İslam'ın üç şehrinden biri olan Sakin Şehir unvanlı Ahlat, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın gönül dostu Muhammet Küfrevi Hazretleri Türbesi, İstanbul'da Eyüp Sultan Hazretlerinin kardeşi Feyzullah El Ensari Hazretleri Türbesi, zamanın üniversitesi konumundaki İhlasiye Medresesi, kentteki tarihi hanlar ve hamamlar sizlerin ziyaretini beklemektedir."