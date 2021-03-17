Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 3'ü ağır 25 yaralı

Erciyes Kayak Merkezi’nden Nevşehir’e dönmek üzere, Endonezyalı turist kafilesini taşıyan H.Ö. yönetimindeki midibüs, Melikgazi ilçesi Erciyes Bulvarı’nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.



Kazada, midibüs sürücüsü ile 24 Endonezyalı turist yaralandı.



Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.