Turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

'de C.K. yönetimindeki tur minibüsü ile M.K. idaresindeki otomobil, Uçhisar-Göreme Karayolu'nda çarpıştı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi ile minibüsteki bir turist yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

