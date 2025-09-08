Turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Nevşehir'de C.K. yönetimindeki tur minibüsü ile M.K. idaresindeki otomobil, Uçhisar-Göreme Karayolu'nda çarpıştı.



Haber verilmesinin ardından kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi ile minibüsteki bir turist yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.