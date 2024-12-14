Turistleri taşıyan otobüs ile iş makinesi çarpıştı: 6 yaralı

Nevşehir'de Endonezyalı turistleri taşıyan otobüs ile iş makinesinin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Turistleri taşıyan otobüs ile iş makinesi çarpıştı: 6 yaralı

M.G.'nin kullandığı, Endonezyalı turistleri taşıyan 41 AGM 651 plakalı otobüs, -Ürgüp kara yolu Ortahisar kavşağı yakınlarında, refüj çalışması yapan H.K. idaresindeki iş makinesiyle çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan H.K. ve M.G. ile 4 turist, kentteki hastanelere kaldırıldı.

H.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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