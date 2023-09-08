Turistleri taşıyan safari aracı takla attı: 1 ölü

Alanya'da içerisinde Polonyalı turistler olan safari aracı takla attı. Kazada 1 turist hayatını kaybetti, 9 turist de yaralandı.

Turistleri taşıyan safari aracı takla attı: 1 ölü

Antalya’nın Alanya ilçesinde Polonyalı turistleri taşıyan safari aracının takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Antalya - Alanya istikameti D-400 karayolu tünel çıkışında meydan geldi.

Sürücüleri öğrenilemeyen safari aracı, beton mikseri ve otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Kazanın ardından safari aracı takla atarak sürükledi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ters dönen safari aracında sıkışan 1 turist olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 9 turist ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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