Turistleri taşıyan tur otobüsünde korku dolu anlar! Taşla saldırıp şoförün başını yardılar
Aydın'da Didim ilçesinde Polonyalı turistlerin taşındığı tur otobüsünün 58 yaşındaki şoförü, trafikte tartıştığı kişilerce durdurulup saldırıya uğradı. Taşla otobüsün camını kırıp şoförü başından yaralayan 4 saldırgan gözaltına alındı.
Turistleri taşıyan otobüsün önünü kesip, şoföre taşla saldırdılar...
Olay, sabah saatlerinde Akbük Kavşağında meydana geldi. Tur otobüsünün şoförü Kurtuluş E. ile bir otomobil sürücüsü arasında seyir halindeyken tartışma çıktı.
İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüsü dakikalarca takip etti. Otobüs şoförü Kurtuluş E., Polonyalı turistleri almak için özel bir otele yanaştı. Turistler bindikten sonra hareket eden otobüsün önü, 2 otomobil tarafından kesildi.
ARACIN CAMINI KIRIP TAŞLA SALDIRDILAR
Otobüsün önünü kesip otomobillerden inenler, şoföre tehdit ve hakaretler savurmaya başladı. Ardından taşlarla otobüse saldıran İ.H.K. (23), M.K. (30), M.K. (31), M.T. (27) aracın camlarını kırıp Kurtuluş. E.’yi taşla başından yaraladı.
ŞOFÖR TEDAVİ ALTINDA
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından şoför Kurtuluş E., hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri 4 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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