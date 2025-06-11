Turistleri taşıyan tur otobüsünde korku dolu anlar! Taşla saldırıp şoförün başını yardılar

İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüsü dakikalarca takip etti. Otobüs şoförü Kurtuluş E., Polonyalı turistleri almak için özel bir otele yanaştı. Turistler bindikten sonra hareket eden otobüsün önü, 2 otomobil tarafından kesildi.



ARACIN CAMINI KIRIP TAŞLA SALDIRDILAR



Otobüsün önünü kesip otomobillerden inenler, şoföre tehdit ve hakaretler savurmaya başladı. Ardından taşlarla otobüse saldıran İ.H.K. (23), M.K. (30), M.K. (31), M.T. (27) aracın camlarını kırıp Kurtuluş. E.’yi taşla başından yaraladı.