Turistlerin 3 bin dolarını ‘tırnakçılık’ yöntemiyle çalan taksiciler tutuklandı

İstanbul Şişli'de turistlerin parasını çalan 2 taksici tutuklandı.

Olay, 15 Mayıs’ta meydana geldi. İddiaya göre, Şişli’de bir AVM’den alışveriş yaptıktan sonra taksiye binmek isteyen turistler Libya uyruklu Mohammed Mıftah Abudhaır ve Özbekistan uyruklu Doston Jalolov isimli müşteriler ayrı ayrı iki taksiye binmek için taksileri durdurdu.

Taksiye binen turistlerle araç hareket etmeden ücret pazarlığına başlayan taksiciler, paraların yırtık ve AVM dışında geçmeyeceğini iddia ederek 'tırnakçılık' yöntemiyle turistlerin elindeki paranın bir bölümünü çaldı.

Turistlerin parasını çalan iki taksici, turistleri de istedikleri yere götürmeyerek araçtan indirdi. Paralarını sayan turistler eksik olduğunu gördü. Bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu.



"TIRNAKÇILIK" YÖNTEMİYLE ÇALDILAR



Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı. Polis, taksicinin, turistlerin parasını sayarken toplamda 3100 dolar ve 300 Türk Lirasını 'tırnakçılık' yöntemiyle çaldığını güvenlik kameralarından tespit etti.



TUTUKLANDILAR



Plakası belirlenen Serkan Yüksek ve Emre Baş isimli iki taksiciyi polis ekipleri olayın gerçekleştiği AVM’nin önünde gözaltına aldı. Yakalanan iki taksici adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.