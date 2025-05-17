Turistlerin yolunu kesip elektronik sigaralarını gasbettiler
Marmaris'te 3 şüpheli, motosikletle yanlarına geldikleri 2 turisti önce darbetti, ardından elektronik sigaralarını çalarak kaçtı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Danimarkalı 2 turisti darbedip, elektronik sigaralarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
Olay, 15 Mayıs saat 00.00 sıralarında Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi 39. Sokak'ta meydana geldi.
Danimarkalı N.H.B.W. ve M.B.W'nin yanına yürüdükleri sırada, motosikletli 3 kişi yanaştı.
ELEKTRONİK SİGARALARINI İSTEDİLER
Şüpheliler, turistlerden elektronik sigaralarını istedi. Direnen turistleri darbeden şüpheliler, 800 lira değerindeki elektronik sigarayı gasbederek kaçtı.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin H.E.F, B.G. ve F.K. olduğunu belirledi.
Şüpheliler, Beldibi Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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