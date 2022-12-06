Turistten fazla ücret alan taksicinin belgesi 30 gün iptal edildi

İstanbul'da bir turistten fazla ücret aldığı tespit edilen taksicinin belgesinin 30 gün süreyle iptal edildiği bildirildi.

Turistten fazla ücret alan taksicinin belgesi 30 gün iptal edildi

'da taksi tartışması devam ediyor.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, turistten fazla ücret aldığı tespit edilen taksi şoförünün toplu taşıma aracı kullanım belgesinin 30 gün süreyle iptal edildiği belirtildi.

şoförüne ayrıca Kabahatler Kanunu hükümlerince idari para cezası verildiği kaydedildi.

BİR TURİST SOSYAL MEDYADAN ŞİKAYET ETMİŞTİ

Elena Vykhodtseva isimli turist, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Havalimanı'na yolculuk yaptığını ve 600 lira tutması gerekirken taksi şoförünün kendisinden 1900 lira aldığını ifade etmişti.

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