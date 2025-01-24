Turizm Bakanı Ersoy: Otelde ciddi sorunlar var, belediye ihbar etmeliydi

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy CNN TÜRK yayınında soruları yanıtladı. Ersoy, Grand Kartal Otel'in belediyeye başvurusu sonucu 8 ana maddede kusurlu çıktığını belirterek bunların tahliye çıkışları, ışıklı yönlendirme levhaları, acil aydınlatma, elektrik tesisatının uygunluğu, yangın algılama sistemleri ve yangın alarmı, duman havalandırma ve tahliye sistemleri olduğunu söyledi.



Bakan Ersoy, Bolu Belediyesinin bu tespitleri yaptıktan sonra süre vermesini aksaklıkların düzelmemesi durumunda ise iş yeri açma ruhsatını düzenleyen İl Özel İdare'ye ve Bakanlığa itirazda bulunması gerektiğini hatırlattı.



Bakan Ersoy'un açıklamaları şu şekilde:



"Turizm merkezinde 2 yetkimiz var. İmar planı ve turizm amaçlı kamu arazisi tahsis yetkisi. İtfaiye raporunu Bolu Belediyesi verir, iş yeri açma ruhsatını İl Özel İdaresi verir. Yangın yeterlilik belge verme yetkisi sadece itfaiyelerde var. Başka hiçbir kurum veremez. Eğer yangın yeterlilik belgesi gerekiyorsa ilgili itfaiyeden alması gerekiyor. İlçe yeterli olsaydı ilçeden alabilirdi.

"EKSİKLİĞİ BİLDİRMESİ GEREKİYORDU"

Raporda 8 ana kusur çıkmış. Tahliye çıkışları, ışıklı yönlendirme levhaları, acil aydınlatma, elektrik tesisatının uygunluğu, algılama sistemleri ve yangın alarmı, duman havalandırma ve tahliye. Bu tespiti yaptıktan sonra aslında geri çekme olayı diye bir şey olamaz. Bu tesisin genelinde bulunmuş eksiklik. Normalde bu belgenin verileceği üst makam neresi? İl Özel İdaresi. Mutlaka İl Özel İdaresi'ne veya Kültür ve Turizm Bakanlığını bilgilendirilmesi gerekiyor. Bunun zorunluluğu var. TCK 279'uncu madde.

"İL ÖZEL İDARESİ KAPATMA VERİRDİ"

Bolu Belediyesi, bu tespiti yaptıktan sonra süre vermesi gerekiyordu. O süreyi verdikten sonra düzelmediyse, iş yeri açma ruhsatını düzenleyen İl Özel İdare'ye ve Bakanlığa itirazda bulunması gerekiyor. Yani buranın yangın yeterlilik belgeleri sıkıntılı. Dediği andan itibaren İl Özel İdaresi, bakanlığa bile sorma gereği duymadan kapatma verecekti.

MÜHÜRLEMEKLE GÖREVLİ KİM?

İş yeri açma ruhsatını iptal ettiği için kapatabilir. Kanun maddesini bırakalım, vicdanen bu kadar canı riske atma şansı var mı? Yaptırımı bir kenara bırakıyorum. Yangınla boğuşan, cenazeleri de alan, şehitleri de veren onlar. Kurum etiği olarak zaten gidip bu işlemi gönüllü yapması lazım.

70 METREKARE RESTORONA VERİLEN UYGUNLUK BELGESİ

Bu işlemi yok sayamazsınız. Bu işlemi tespit ettiniz, denetleme yaptınız. Kendiniz yaptınız, bizzat talep üzerine gittiniz. Artık bunun bilincindesiniz. Bu otelde ciddi problem var.

Ana binanın riskli olduğunu biliyorsunuz. Başka yere belge veriyorsunuz. Bu da bence hata. İkinci sıkıntılı işlem. Yangın güvenliği başka bir şey. Binanın güvenliğini konuşuyoruz. Sonuçta siz biliyorsunuz binanın genelini biliyorsunuz, belge geri çekildi diyorsunuz, sonra başka bir mekana belge veriyorsunuz. Üst üste ikinci hatayı yapıyorsunuz. Otelin riskli olduğu bir yerde orası nasıl güvenilir olabilir ki?"

“YANGIN YETERLİLİK BELGESİNİ SADECE İTFAİYE VERİR"

Yangın yetkilendirme belgesini veren kurum sonrasında denetimiyle yetkili. Kartalkaya’daki bütün işletmeler yangın yeterlilik belgesini Bolu itfaiyesinden almış. Oradan almak zorunda zaten. Aynı zamanda denetlemeye de yetkilidir. Talep edilirse zaten denetlemek zorunda. Ama yeterlilik belgesini verdikten sonra denetleme yetkiniz var artık. Zorunluluk kısmı ise ister ayda bir gider, ister yılda bir gider.

İtfaiyenin bunu keyfi şekilde uygulamadığında ki uygulamadığı görülüyor, buna bir zorunluluk getirilebilir.

"DAVADA SONUNA KADAR GİDİLMELİ"

Dava süreci çok önemli, sonuna kadar gidilmeli. Uzmanlarla birlikte bu dava sürecinin yönetilmesi gerekiyor. Herkes sorumluluğu oranında gerekli cezayı almalı. Ama önemli olan buradan çıkan sonuçlara göre, belki biz kanunlara göre değişiklikler yapmamız gerekir.