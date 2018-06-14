Bayramda binlerce kişinin tatilini geçirmek için geldiği kıyı kesimlerde artan trafik yoğunluğu nedeniyle Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, sabah saatlerinden itibaren turistik ilçeler Bodrum, Ula, Datça, Marmaris ve Fethiye'ye giden karayollarında kontrol noktaları oluşturdu.



Ekiplerce sürücülere emniyet kemerlerini takmaları, dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıların yer aldığı broşürler dağıtıldı.



SÜRÜCÜLERE 'BAYRAM TRAFİĞİ' UYARILARI (TUZAK RADAR YOK)



Özellikle Bodrum'da artan trafik nedeniyle karayolunda zaman zaman yığılmalar meydana geliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelen tatilciler, trafik yoğunluğundan dolayı dakikalarca beklemek zorunda kalıyor.



Yokuşbaşı Mahallesi, Kıbrıs Şehitler Caddesi, Konacık Beykikkırlar mevkisi ile kent merkezinde yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşuyor.

Muğla-Akyaka güzergahında da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli ve Aydın'dan gelenler, Akyaka, Marmaris, Fethiye ve Datça trafiğinde yoğunluk oluşturdu.



"1288 PERSONEL GÖREV ALACAK"



Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla ve ilçelerinde, bayram tatili süresince trafik tedbirlerinde 78 sivil ekip, 486 resmi ekip, 185 motorize ve 72 yaya personel ile toplamda bin 288 personelin görev yapacağını dile getirdi.



Öte yandan, Ramazan Bayramı dolayısıyla havayolu şirketlerinin de Milas-Bodrum ve Dalaman'a ek seferler koyduğu belirtildi.