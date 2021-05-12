Turizm sektörüne yeni destek düzenlemesi

Dünya genelinde yaşamı olumsuz etkileyen yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını etkilerini sürdürmeye devam ediyor.

Dünyanın yaşam normallerini baştan yazan Covid-19 salgının yansımaları, özellikle ekonomide kendisini hissettiriyor.

Ülkeleri ekonomik krize sürükleyen salgından en çok etkilenen sektörlerden biri de turizm oldu.

Bu nedenle, Türkiye'de sağlık çalışanları ve polislerin ardından turizm çalışanlarına da aşı uygulaması hayata geçirildi.

TURİZME YENİ DESTEK DÜZENLEMESİ

Pandeminin olumsuz etkilediği turizm sektörüne yönelik bir destek düzenlemesi daha hazırlanıyor.

Hazine arazisi üstüne kurulan turizm tesislerinin 2021 yılında kamuya yapacağı bir milyar 125 milyon Lira tutarındaki ödeme, erteleniyor.

DÜNYA TURİZMİNDE ÜÇ SENARYO