Turizm sezonu öncesi ele geçirildi: Tam 5 bin adet sahte madeni iki euro

Polis ekipleri piyasa değeri 430 bin TL olan madeni 5 bin adet 2 euro ele geçirdi. Operasyonda beş şüpheli yakalanırken, sahte paraları turizm sezonunda kullanmak istedikleri öğrenildi.

Turizm sezonu öncesi ele geçirildi: Tam 5 bin adet sahte madeni iki euro

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri "parada sahtecilik" suçuna yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında şehirde belirlenen bir adres takibe alındı. Takipteki adrese operasyon gerçekleştiren polis beş şüpheliyi gözaltına aldı.

5 BİN ADET SAHTE 2 ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda beş siyah poşete bantlanarak sarılmış halde toplam 5 bin adet sahte 2 euro madeni para ele geçirildi.

Turizm sezonu öncesi ele geçirildi: Tam 5 bin adet sahte madeni iki euro - 1 Sahte 2 euro

ÜÇÜNÜN ARAMASI ÇIKTI

Beş şüpheli emniyete götürülürken üçünün "yağma ve nitelikli dolandırıcılık" gibi farklı suçlardan da arandığı ortaya çıktı.

SEZONUNDA KULLANMAK İSTEDİLER

Şüphelilerin sahte paraları ilerleyen günlerde açılacak olan turizm sezonunda kullanmak için İstanbul'dan getirdiği alınan bilgiler arasında yer aldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...