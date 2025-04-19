Turizm sezonu öncesi ele geçirildi: Tam 5 bin adet sahte madeni iki euro
Polis ekipleri piyasa değeri 430 bin TL olan madeni 5 bin adet 2 euro ele geçirdi. Operasyonda beş şüpheli yakalanırken, sahte paraları turizm sezonunda kullanmak istedikleri öğrenildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri "parada sahtecilik" suçuna yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışmasında şehirde belirlenen bir adres takibe alındı. Takipteki adrese operasyon gerçekleştiren polis beş şüpheliyi gözaltına aldı.
5 BİN ADET SAHTE 2 EURO ELE GEÇİRİLDİ
Adreste yapılan aramalarda beş siyah poşete bantlanarak sarılmış halde toplam 5 bin adet sahte 2 euro madeni para ele geçirildi.
ÜÇÜNÜN ARAMASI ÇIKTI
Beş şüpheli emniyete götürülürken üçünün "yağma ve nitelikli dolandırıcılık" gibi farklı suçlardan da arandığı ortaya çıktı.
TURİZM SEZONUNDA KULLANMAK İSTEDİLER
Şüphelilerin sahte paraları ilerleyen günlerde açılacak olan turizm sezonunda kullanmak için İstanbul'dan getirdiği alınan bilgiler arasında yer aldı.
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