Turizm sezonu öncesi ele geçirildi: Tam 5 bin adet sahte madeni iki euro

Adreste yapılan aramalarda beş siyah poşete bantlanarak sarılmış halde toplam 5 bin adet sahte 2 euro madeni para ele geçirildi.

Ekiplerin çalışmasında şehirde belirlenen bir adres takibe alındı. Takipteki adrese operasyon gerçekleştiren polis beş şüpheliyi gözaltına aldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri "parada sahtecilik" suçuna yönelik çalışma yaptı.

ÜÇÜNÜN ARAMASI ÇIKTI

Beş şüpheli emniyete götürülürken üçünün "yağma ve nitelikli dolandırıcılık" gibi farklı suçlardan da arandığı ortaya çıktı.

TURİZM SEZONUNDA KULLANMAK İSTEDİLER

Şüphelilerin sahte paraları ilerleyen günlerde açılacak olan turizm sezonunda kullanmak için İstanbul'dan getirdiği alınan bilgiler arasında yer aldı.