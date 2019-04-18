Bayram tatilinin uzatılmasıyla ilgili yıllardır açıklamalarda bulunduklarını ifade eden Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık, "Biz, ‘böyle bir blok tatil yapılacaksa yılbaşında açıklamak lazım. İnsanlar da planlarını ona göre yapsınlar’ diyoruz. Tatilinin uzamasında fayda var. Blok tatillere ihtiyaç vardır. Eğer uzatılacaksa da bir an önce açıklanması lazım. Bunun en doğrusu yılın başında, bütün yıl boyunca yapılacak blok tatilleri açıklayıp, insanların plan yapmasını kolaylaştırmak lazım" dedi.



Sürekli tatil verilmesine gerek olmadığına değinen Ayık, "Özellikle dini bayramların olduğu dönemler uzun tatillere denk geliyor ve yılda 2 defa oluyor. İyi bir planlamayla yapılabilir. Bunu bölge bölge de yapabilirsiniz, her bölgede yapmanıza da gerek yok. Dolayısıyla bu iç turizme fayda var. Erkenden açıklamaları lazım. Erken açıklanmazsa bir faydası yok" diye konuştu.



"9 GÜNLÜK TATİL İÇ PAZARDAKİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN FIRSAT OLACAKTIR"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmcilerin bayram tatilinin uzatılması konusunda istekleri olduğunu söyledi. Tatil süresinin erken açıklanmasının, erken rezervasyonlar için önemli olduğuna dikkat çeken Yağcı, "9 günlük tatil iç pazardaki vatandaşlarımız için fırsat olacaktır. Eğer erken açıklanırsa, vatandaşlar da planlarını ona göre yapar. Bayramda zaten bizim sezonumuz başlamış oluyor. İç pazarda da bundan dolayı hareketlilik yaşanabilir" diye konuştu.



"TATİLİN UZAMASI EKONOMİYE CAN VERİR"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise, tatil süresinin uzatılmasının turizmcileri olumlu yönde etkileyeceğini kaydetti. Ramazan Bayramı’nın tatil için önemli bir dönem olduğunun altını çizen Atmaca, “Yazın da başladığı ve en güzel olduğu günler. Tatilin uzatılması konaklama sektörüne faydalı olur, ekonomiye can verir. İç pazarda şu an küçük bir daralma var. Döviz endeksli çok küçük bir daralma var. Ramazanda biraz daha çoğalır. Tatilin uzatılması bizim için de iyi olur, fayda sağlar" diye konuştu.

İç pazardaki vatandaşların erken rezervasyonu çok iyi idrak etmeye başladığını söyleyen Atmaca, "Son 4-5 yıldır erken rezervasyonda iyiyiz. Ramazandan sonra erken rezervasyon da hak ettiği yere gelecek. Bayram tatilinde hareketlilik bekliyoruz. Birkaç günlük resmi tatillerde bile iyi oluyor. Türkler de Ramazan ve Kurban Bayramı’nda tatile sık çıkıyorlar. Bunun da etkisi olacaktır" dedi.

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