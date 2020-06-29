Turizme ikna için Almanya'ya çıkarma

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırmakta direnen Almanya’ya 2 Temmuz Perşembe günü bir ziyarette bulunacak.



Almanya’nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlenmesinden bir gün sonra gerçekleştirilecek seyahate Sağlık Bakanlığı’ndan bir ekip de katılacak.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un Almanya ziyaretlerine ilişkin detaylar netleşti.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, bakanların Berlin’e yapacakları ziyarette, Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Maliye Bakanı Peter Altmeier ile görüşeceği bildirildi. Görüşmelerde, Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlaması kararına ilişkin görüş alışverişi en önemli gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bir süre önce Almanya’ya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Türk heyetinde Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe de bulunacak. Meşe, Robert Koch Enstitüsü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.



ERSOY AÇIKLAMIŞTI



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy bir süre önce yaptığı açıklamada, Almanya’nın seyahat kısıtlaması kararı konusunda, “Dışişleri Bakanımızla Almanya ziyareti planlıyoruz. Orada Sağlık Bakanlığımızdan üst düzey yetkililer de götürüp rakamlarımızı paylaşacağız.



Antalya, Aydın, Muğla diye baktığınızda rakamlar dünya ortalamasının çok altında. Avrupa ortalamasını çok tartışmıyorum bile. Antalya’da mart ayından bu yana toplam vaka sayısı 500’ün altında.



Aydın ve Muğla’da 300’ün altında. Günlük yeni vaka sayısı diye baktığınız zaman Antalya’da 5 civarlarında. Avrupa’nın çok üzerinde bir hastane alt yapısına sahibiz” ifadelerini kullanmıştı.



ANTALYA ALMAN TURİSTE HAZIR



Ağırladığı turist sayısı bakımından “turizmin başkenti” olarak nitelendirilen Antalya, Alman turistler açısından tatilin vazgeçilmez adresi.



Sağlıklı turizm sertifikasıyla hizmet sunan oteller, yeni normalleşme sürecinde hem çalışanlarının hem de misafirlerinin sağlığını korumak için gerekli koşulları sağlıyor. Salgın süreci yaşanmasaydı, sektör temsilcilerinin beklentisi 2020 yılının Türkiye açısından tüm zamanların turist rekorlarının kırıldığı bir yıl olacağı yönündeydi. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden AA’nın derlediği bilgi göre, kentte 2015’te 3 milyon 148 bin 458 Alman turist tatil yaptı. Bir sonraki yıl 2 milyon 17 bin 464, 2017’de ise 1 milyon 694 bin 956 Alman turistin geldiği An