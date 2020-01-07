Turizmi uçuracak rapor (Yıllık 120 milyar dolar gelir)

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 'Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu'nu açıkladı. Turizmde yüksek gelir elde etmek ve sürdürülebilir turizmi yakalamak için hazırlanan rapora göre, eğer gerekli çalışmalar yapılırsa 2033'te Türkiye 104 milyon turist, 119 milyar dolar turizm geliri yakalayabilir.



"ZİHNİYET DEĞİŞMELİ"



İki kurumun hazırladığı raporu çok anlamlı bulduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, raporda turizmin temel eksenleri olarak belirlenen maddeler olduğunu söyledi. Türkiye'nin 2023 için 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir ve kişi başı gecelik gelirde de 91 dolarlık hedef belirlediğini hatırlatan Bakan Ersoy, hedeflere ulaşmak için dünya ortalaması üzerinde sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyümenin yakalanması gerektiğine dikkat çekti. Turizmdeki dönüşümün sağlanması için zihniyet ve vizyon değişikliğine de ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Ersoy, "Zihniyet değişikliği devletle başladı. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte turizm stratejik sektör olarak ilan edildi. Turizmle ilgili diğer tüm bakanlıklar da turizmi öncelikli ve hassas sektör olarak kabul etti. Bundan sonrasında da turizmi gelirini tabana yaymalıyız. Esnafından taksicisine kadar herkes bu gelirden payını alabilmeli. Tabana yayılmazsa eğer turizm ilerlemez. Hala hanutçuluk yapan esnaflar, acenteler var. Otelinde taksi bulundurmak yerine, araç kiralama ofisi açanlar var. Toplam cirosunu arttırmayı hedefleyip, gecelik geliri göz ardı eden yatırımcılar bulunuyor. 12 ay istihdam yerine sezon açılırken komşu otelden yüzde 5 daha fazla maaş vererek, çalışanları alan oteller var. Zihniyet değişimi bu yüzden önemli" diye konuştu.

RAPORDA NELER VAR



1.TURİZM REZİDANSLARI SENARYOSU



-Konaklama tesislerinin bir bölümü veya tamamı turistik rezidans olarak dizayn edilirse 1 kişi başı harcamada yüzde 10-15'lik artış olur.



-Eğer bu model hayata geçirilirse turizm geliri 2033'te 88.4 milyar dolara ulaşabilir.



-Turizmde kentsel dönüşüm yapılmalı, eski yapılar yenilenmeli.



2.ÜÇÜNCÜ YAŞ TURİZMİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI



-50 yaş üstü turist ülkeye çekilmeli. Eğer başarılı olunursa toplam turist içindeki payları yüzde 10'a ulaşacaktır.



-Bu modelle birlikte toplam turizm geliri 97 milyar doları aşacaktır.



-Turizm 12 aya yayılmalı. Sağlık turizmine ağırlık verilmeli.



3.YENİ TANITIM STRATEJİSİ



-Tanıtım harcamalarının turizm gelirinin yüzde 1'ine ulaşmasıyla turist sayısı artacak, turizm gelirleri yükselecektir.



-Rapordaki çalışmalarda başarıya ulaşılırsa 2033'te turizm geliri 119.2 milyar dolarla ulaşacaktır.



RAPORDAKİ HEDEFLER GERÇEKLEŞİRSE 2033'TE SONUÇ NE OLUR?



-Turizm gelirleri 119.2 milyar dolara ulaşır.

-Gelen turist sayısı 104 milyona çıkar.

-Kişi başı ortalama harcama 1146 dolara çıkar.

-İşsizlik oranı yüzde 7.6'ya düşer.

-Kişi başı milli gelir 25 bin doları aşar.



RAPORDAKİ HEDEFLER GERÇEKLEŞMEZSE 2033'TE SONUÇ NE OLUR?



-Turizm gelirleri 71 milyar dolara çıkar.

-Gelen turist sayısı 78 milyon olur.

-Kişi başına ortalama harcama 905 dolar seviyelerine gelir.

-İşsizlik yüzde 9.5 seviyesinde gerçekleşir.

-Kişi başı milli gelir 19 bin 500 dolar olur.

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