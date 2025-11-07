Türk akademisyenin 50 bin dolar kefaletle tahliyesine karar verildi

ABD’nin Chicago kentinde karşılaştığı usulsüzlükleri bildirdiği için mobbinge maruz kalıp görevden uzaklaştırıldığı, ardından da vizesinin iptal edildiği iddiasıyla Kanada’ya başlattığı protesto yürüyüşünün ardından gözaltına alınıp, tutuklanan bilim insanı Dr. Furkan Dölek'in (36) 50 bin dolar kefalet karşılığı serbest bırakılmasına karar verildi. Kendisi ve ailesi bu parayı karşılayamayan Dölek için yurt dışı kaynaklı yardım kampanyası başlatıldı.



GÜVENLİK AÇIKLARINI TESPİT ETTİ



Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yüksek lisansından sonra özel bursla gittiği İsviçre’de doktorasını tamamlayan Dr. Furkan Dölek, 2023 yılında akademik çalışmaları için davet edildiği ABD’nin Virginia Tech Üniversitesi’ne gitti. Ayrıca Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde de (CERN) araştırma görevi yapan Dr. Dölek, son olarak çalıştığı ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab’da iddiaya göre bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıkları tespit etti. Tespitlerini bakanlığa bildiren Dr. Dölek'in, baskı ve mobbinge maruz kaldığı öne sürüldü.

“SÜREKLİ TAŞINMAK ZORUNDA KALIYORUM”



Öte yandan yaşadıklarını sosyal medya hesabından da aktaran Dr. Dölek, paylaşımında, “Kurumlara elimde bilimden başka bir şey olmadan girdim. Ne gördüm? Sömürülen araştırmacılar, güvenli olmayan koşullar altında çalışmaya zorlandı. Suistimal örtbas edilirken en savunmasız olanlar, korumasız kaldı. Bunu her resmi ihbar kanalından bildirdim. Koruma yerine cezalandırıldım; asılsız suçlamalar, işten çıkarılma ve tam bir kurumsal sessizlik. Sırf doğruyu söylediğim için sürekli taşınmak zorunda kalıyorum, kalacak kalıcı bir yerim yok” ifadelerini kullandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILIP VİZESİ İPTAL EDİLDİ

Yaşadıklarıyla ilgili paylaşımlarının ardından 1 yıl önce görevinden uzaklaştırıldığı belirtilen Dr. Dölek’in bir süre önce de vizesi iptal edildi. Sesini duyurmak için Kanada’ya tek kişilik protesto yürüyüşü başlatan Dr. Dölek, eylül ayında ABD’nin Mohawk bölgesinde gözaltına alınıp tutuklanarak New York Buffalo Federal Tutukevi’ne konuldu. Dr. Furkan Dölek'in ayrıca yürüyüşü sırasında fazla eşyalarından kurtulmak için çantasını attığı anların videosunu paylaştığı görüldü.