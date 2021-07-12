Türk anne ABD'de ölü bulundu

NTV Haber 12.07.2021 - 14:04 | Son Güncelleme : 12.07.2021 - 14:15
ABD'nin New Jersey eyaletinde Yasemin Uyar isimli Türk vatandaşı ölü bulundu.
24 yaşındaki Yasemin Uyar, oğlu Sebastian Rios'u cuma günü kreşe bırakmadı.
Olaydan şüphelenen yetkililer, Uyar'ın evinde kimsenin bulunmaması üzerine harekete geçti.
"Amber Uyarısı" adı verilen "çocuk kaçırma acil durum uyarısı" yayınlandı.
Şüpheli olarak Uyar'ın eski sevgilisi 27 yaşındaki Tyler Rios aranmaya başladı.
Rios bir gün sonra Tennesse'de gözaltına alındı.
Yanında bulunan oğlu kurtarıldı.
Ancak Yasemin Uyar'dan acı haber geldi. 24 yaşındaki kadının cansız beden ormanlık alanda bulundu.
Tyler Rios mahkemeye çıkarılmak üzere gözaltına tutuluyor.