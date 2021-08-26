Türk askeri Afganistan'dan dönüyor: İlk kafile yolda

Türk askerlerinin de içinde bulunduğu tahliye uçağı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan havalandı. Uçağın saat 11.45'te Ankara'ya inmesi bekleniyor.

NTV Haber 26.08.2021 - 10:49

Türk askeri Afganistan'dan dönüyor: İlk kafile yolda

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SON DAKİKA: MSB: Türk askeri Afganistan'dan dönüyor

SON DAKİKA: MSB: Türk askeri Afganistan'dan dönüyor

Bakan Akar'dan, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama

Bakan Akar'dan, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama

Türkiye, askerlerini Afganistan'dan tahliye etme kararı aldı.

Taliban'ın ülkedeki yabancı askeri güçlerin çekilmesi için 31 Ağustos'a kadar tanıdığı sürenin sona ermesine az bir süre kala Türkiye, askerlerini Afganistan'dan tahliye etmeye başladı.

Kararla birlikte Afganistan'daki yaklaşık 500 Türk askeri Türkiye'ye dönecek.

Türk Hava Yolları (THY), Afganistan'dan gelen askerleri de taşıyan tahliye uçağının 345 yolcu ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan havalandığını duyurdu.

Uçağın saat 11.45'te Ankara'ya ineceği ve daha sonra İstanbul'a devam edeceği belirtildi.

Bugün planlanan bir uçuş daha olduğu öğrenildi.

AFGANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE DİREKT UÇUŞ OLMAYACAK

Afganistan'dan Türkiye'ye direkt uçuş olmayacağı; Özbekistan, Tacikistan ya da Pakistan üzerinden Türkiye'ye gelineceği belirtiliyor.

Bu arada NTV yayınına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk askerinin Afganistan'dan tahliye operasyonunun 24 ya da 36 saat içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, intikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

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