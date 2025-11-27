Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi? MSB'den açıklama

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

“SON BİR HAFTADA 3 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelesini ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almayı kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

“Son bir haftada 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 725 (Tel Rıfat: 302/Münbiç 423) kilometreye ulaşmıştır.”

LÜBNAN VE GKRY ARASINDAKİ ANLAŞMA

Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, gazetecilerin gündemdeki sorularına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Lübnan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki anlaşmanın sorulması üzerine yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"KKTC'nin haklarının yok sayıldığı hiçbir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değildir. KKTC'nin haklarını görmezden gelen bu anlaşmanın aynı zamanda Lübnan halkının menfaatlerini de ihlal ettiğini değerlendiriyor, Lübnanlı muhataplarımıza denizcilik alanında işbirliğine hazır olduğumuzu ifade ediyoruz."

UKRAYNA'YA TÜRK ASKERİNİN GÖNDERİLECEĞİ İDDİASI

Ukrayna'ya Türk askerinin gidip gitmeyeceğine yönelik soru üzerine, şunlar kaydedildi:

"Nerede bir barış, güvenlik ve istikrar ihtiyacı doğsa akla ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelmesi, TSK'nın sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığının en önemli göstergesidir. Öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin tesis edilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerekmektedir. TSK bölgemizde güvenlik ve istikrar sağlayacak her girişime katkı sağlamaya hazırdır."

BAZI EMEKLİ ASKERLERİN ORDU EVLERİNE GİRİŞLERİNİN YASAKLANMASI

Bakanlık, 11 Kasım'da C-130 askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olanların kimlik bilgilerinin, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasından önce sosyal medya hesaplarında yayınlayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlattı.

Sürece ilişkin, "Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken şehit ailelerimizin acısını umursamayan ve şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına girişen sosyal medya arsızları arasında emekli askeri personelin de olduğu tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının yanı sıra orduevlerine girişleri de yasaklanmıştır." açıklaması yapıldı.