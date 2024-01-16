Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek? Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihi belli oldu

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihi araştırılmaya başladı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapacak olan ilk Türk olan Alper Gezeravcı, normal şartlarda 9 Ocak'ta yola çıkacaktı fakat olumsuz hava koşulları nedeniyle bu uçuş ertelenmişti. Peki, Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek?



UZAYA YOLCULUK NE ZAMAN?



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 misyonunun, 9 Ocak'ta yapılması planlanan uçuşunun, olumsuz hava koşulları ve SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024'e ertelendiğini belirtti.



Buna göre; İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı 17 Ocak'ta uzaya doğru yola çıkacak.



GÖREV ARMASINDA 100. YIL VE TÜRK DEVLETLERİ VURGUSU



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alper Gezeravcı’nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer vermişti.



Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk Bayrağı, 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor.



13 FARKLI BİLİMSEL DENEY YAPACAK



Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

UÇUŞ HAKKINDA



Ocak 2024'te fırlatılması planlanan ve yaklaşık 14 gün sürmesi beklenen uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve bir Crew Dragon uzay aracı kullanılacak.



Uzay aracı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan kalkacak. Oradan Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçacak. Görev tamamlandığında okyanusa düşecek. ALPER GEZEVARCI KİMDİR?



Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur. Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır.



F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.