Türk bayrağına saldırılarda bulunulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medya platformlarında Türk bayrağına yönelik saldırılarda bulunulan görüntülerin yer aldığını belirtti.



Bununla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanunu'nun 300/1 maddesinde düzenlenen "devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildiren Tunç, "Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan, şanlı Türk bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

