Türk bayrağını selamlıyordu, araba çarptı
18.11.2026 11:31
Kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Adıyaman'da bir kişiye binanın dış cephesinde asılı bulunan Türk bayrağını selamladığı sırada otomobil çarptı.
Olay dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Son günlerde bir binanın dış cephesinde asılı bayrağı selamlamaya geldiği gözlenen Mahmut Avcı, dün akşam da bölgede görüntülendi.
Avcı, bayrağı selamlarken plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobilin çarpmasıyla yaralandı.
Durumu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU İYİ
İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Avcı'yı hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Mahmut Avcı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Mahmut Avcı'nın geri geri yürüdüğü sırada otomobilin çarptığı görüldü.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.