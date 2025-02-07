Türk bayrağını yaktı! 3 yıla kadar hapsi istendi

Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi’nde iş yeri sahibi Emre G., iş yerine geldiğinde, şirket önünde bulunan Türk bayrağının yakıldığını gördü.



Polis ekipleri ihbar üzerine olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli Aykut Nurbel’in, ağzında el feneri taşıdığını ve bayrağı yaktıktan sonra Ankara Caddesi istikametinde ilerlediğini tespit etti.



9 SUÇ KAYDI VAR

Metruk binada kaldığı, kağıt ve plastik toplayıcısı olduğu öğrenilen şüphelinin poliste daha önceden 9 farklı suç kaydının olduğu da tespit edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlarla Soruşturma Burosu’nca konuyla ilgili iddianame hazırlandı.



Şüpheli Aykut Nurbel'in savunmasına da yer verilen iddianamede, Nurbel'in Türk bayrağını yakmadığı, görüntülerdeki şahıs kendisine benzetilmiş ise de olayla ilgisinin olmadığını belirttiği ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.

