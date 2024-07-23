Türk bayraklarını çöpe atmışlar

Antalya'da çöp konteynerinde Türk bayrakları bulundu. Bayrakları atan kişi ya da kişileri arama çalışmaları sürüyor.

Türk bayraklarını çöpe atmışlar

Kepez ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı'nda sokaktaki çöp konteynerinde Türk bayrakları olduğunu gören kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Türk bayraklarını çöpe atmışlar - 1

Polis ekibi, konteynere bayrakları atanların kim ya da kimler olduğunu belirlemek için bölgeye olay yeri inceleme ekibi istedi.

Olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları çalışmada bayraklar üzerinde parmak izine rastlamadı.

Çöp konteynerinin yakınında bulunan Hüseyin Ak İlkokulu'nun kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bayrakları delil torbasına koyarak bölgeden ayrıldı.

Polis, Türk bayraklarını atan kişi ya da kişileri belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

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