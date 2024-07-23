Türk bayraklarını çöpe atmışlar

Polis ekibi, konteynere bayrakları atanların kim ya da kimler olduğunu belirlemek için bölgeye olay yeri inceleme ekibi istedi.

Olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları çalışmada bayraklar üzerinde parmak izine rastlamadı.

Çöp konteynerinin yakınında bulunan Hüseyin Ak İlkokulu'nun kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bayrakları delil torbasına koyarak bölgeden ayrıldı.

Polis, Türk bayraklarını atan kişi ya da kişileri belirleme çalışmalarını sürdürüyor.