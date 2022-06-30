Türk bilim insanı Öz Yılmaz'a ABD'de onur ödülü

Türk bilim insanı Öz Yılmaz'a ABD'de onur madalyası verildi.

Türk bilim insanı Jeofizik Mühendisi Öz Yılmaz, uluslararası bilim camiasında jeofizik mühendisliğinin prestijli kurumlarından biri olan Amerikan Uluslararası Jeofizik Teşkilatı'nın en büyük ödülü, 'Maurice Ewing Madalyası' ile ödüllendirildi.

Aynı zamanda Yılmaz, Amerikan Ulusal Mühendislik Akademisi üyeliğine seçildi.

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi üyesi de olan Yılmaz, 1966 yılında üniversite öğrenimi için gittiği ABD'de 30 yıl süren bilimsel çalışmalarının yanı sıra meslek hayatında, sismik verilerin bilgisayarda işlenmesine yönelik geliştirdiği orijinal yöntemler ve birkaç nesil boyunca eğitiminde gösterdiği liderlik rolüyle ödüle değer bulundu.



Evli ve bilgisayar mühendisi 1 çocuk sahibi olan Yılmaz, Muğla'nın Datça ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Atatürk'ün 1935 yılında Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nü kurdurmasından sonra Avrupa sınavlarını kazanan Yılmaz'ın; sismik verilerle yer altının görüntüsünü net, doğru, güvenilir, hızlı ve ekonomik şekilde bilgisayarlara aktarılmasını sağlayan çalışmaları bulunuyor.



'30 YIL SONRA TÜRKİYE'YE DÖNDÜM'



İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan Öz Yılmaz, 28 Ağustos'ta, ABD'nin Houston şehrinde düzenlenecek törenle 'Maurice Ewing Madalyası'nı, 1 Ekim'de ise Washington DC'de Amerikan Ulusal Mühendislik Akademisi üyelik diplomasını alacak.

Liseden mezun olduktan sonra yüksek öğrenim için ABD'ye gittiğini anlatan Yılmaz, "Ardahan'da 1949 yılında doğdum. Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olduktan sonra Türkiye Petrolleri'nin bursuyla ABD'ye yüksek öğrenimimi yapmak üzere gittim. Jeofizik dalında lisans, lisansüstü ve doktora yaptım. Daha sonra uzun yıllar petrol endüstrisinde sismik metotla petrol ve doğal gaz arama konusunda muhtelif şirketlerde çalıştım. 30 yıl sonra Türkiye'ye döndüm. Son 20 yıldır petrol ve doğal gaz aramalarına ilave olarak jeofiziğin depreme yönelik zemin etütleri için projeler yaptım" diye konuştu.



ABD Uluslararası Jeofizik Teşkilatı'nın en yüksek ödülü olan, 'Maurice Ewing Madalyası'yla ilgili açıklama yapan Yılmaz, Teşkilatın 100 yıllık tarihinde bu ödül şimdiye kadar sadece 44 kişiye verilmiştir" ifadelerini kullandı.