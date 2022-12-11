Türk boğazlarını geçmek isteyen 24 ham petrol tankerinden 8'ine izin verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz yönünden Türk boğazlarını geçmek isteyen 24 ham petrol tankerinden 8'inin, talep edilen bilgileri içeren P&I sigortasının geçerli olduğuna dair teyit mektubunu sunarak İstanbul Boğazı'ndan geçtiğini bildirdi.



Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından, Türk boğazlarından teyit mektubu sunarak geçen ham petrol yüklü gemilere ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

8'İ GEÇTİ, 4'Ü TEYİT MEKTUBU SUNDU



Açıklamada, gerekli işlemleri tamamlayan tankerlerin geçişlerine izin verildiği belirtilerek, "1 Aralık tarihinden sonra Karadeniz yönünden Türk Boğazlarını geçmek isteyen 24 ham petrol tankerinden 8'i, talep ettiğimiz bilgileri içeren P&I sigortasının geçerli olduğuna dair teyit mektubunu sunarak İstanbul Boğazından geçişini tamamlamıştır. Halihazırda 4 tane ham petrol yüklü tanker daha uygun teyit mektubunu sunarak İstanbul Boğazı geçiş planlamasına alınmış olup yarın geçmeleri bekleniyor." ifadesine yer verildi.

BEKLEYEN 12 TANKERDE 1,8 MİLYON TON HAM PETROL



Geri kalan 12 ham petrol tankerinin henüz uygun teyit mektubunu sunmadığından, beklemeye devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, bu ay İstanbul Boğazı'ndan güney yönlü geçen ham petrol tankerlerinin taşıdığı ham petrol miktarının 885 bin ton (uygun teyit mektubu ile geçen), bekleyen ham petrol tankerlerinde bulunan ham petrol miktarının 1,8 milyon ton olduğu aktarıldı.



Açıklamada, 12 Aralık'ta geçmesi planlanan tankerlerle yaklaşık 475 bin ton daha ham petrolün İstanbul Boğazı'ndan geçeceği belirtilerek, "1 Aralık'tan beri uygun teyit mektubu sunmayan 12 ham petrol tankerinin 9'unun varış limanı Avrupa Birliği sınırlarında bulunmaktadır. Bu gemilerden 8'inin sahibi AB üyesi Yunanistan, 3'ü Hong Kong'dur ve bu gemilerin P&l sigortaları; Uluslararası P&I Grup üyesi İngiltere merkezli şirketler tarafından düzenlenmiştir." değerlendirilmesinde bulunuldu.



Türkiye petrol rafinerilerine gelen ham petrol yüklü 3 tankerin, ham petrolün alıcısının verdiği taahhütnameyle Türk boğazlarından geçişi sağlanarak enerji arz güvenliğinin desteklendiğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ham petrol taşıyan tankerlerin P&I sigortasının geçerli olduğuna dair teyit mektubu sunma yükümlülüğü yürürlüğe girdiğinde Çanakkale Boğazından geçmek üzere Marmara Denizi'nde bulunan ham petrol yüklü teyit mektubu sunmayan 8 tankerden 5'i denizlerimizde risk oluşturmamaları amacıyla Çanakkale Boğazı tüm gemi trafiğine kapatılarak ilave tedbirlerle ile karasularımızın dışına çıkarılmıştır.

Marmara Denizinde bekleyen 4 ham petrol tankeri ise gerekli teyit mektubunu sunarak Ege Denizi'ne geçmiştir. Marmara'dan Ege'ye geçmek için bekleyen tek bir ham petrol tankeri vardır ve henüz uygun teyit mektubunu sunmamıştır. Çanakkale Boğazından geçmek için Ege'de bekleyen 3 tankerden 2'si teyit mektubu ile geçmiş olup teyit mektubu sunan bir ham petrol yüklü tankerin geçişi ise yarın planlanmaktadır."



"BOĞAZLARDA BEKLEYEN TÜRK BAYRAKLI TANKER YOK"



Açıklamada, Türkiye karasularındaki tek ham petrol yüklü Rusya tankerinin, uygun teyit mektubunu verdiğini ve yarın İstanbul Boğaz'ından güneye doğru geçiş yapacağı ifade edilerek, ham petrol yüklü olarak boğazlardan geçmek isteyen tek Türk bayraklı geminin cuma günü gerekli teyit mektubu sunarak Türk boğazlarından geçtiği belirtildi.



Şu anda Türk bayraklı herhangi bir ham petrol tankerinin Türk boğazlarında beklemediğine işaret edilen açıklamada, "Türk Bayraklı gemiler için gerekli destek devletimiz tarafından bundan önce olduğu gibi bundan sonra da verilecektir. İlgili mercilerle görüşmelerde sona gelinmiş olup, birkaç gün içinde Türk Boğazlarındaki trafiğin rutin olarak gerekli emniyet tedbirlerinden ödün verilmeden devam edeceği öngörülmektedir." bilgisi paylaşıldı.

