Türk çeteleri İtalya'yı ayağa kaldırdı

İtalya'nın Viterbo kentindeki dini festival sırasında, "Uzun namlulu silahlar ve bombalarla" yakalanan 2 Türk'e yönelik soruşturma sürüyor.

Haber ilk duyulduğunda, dini festivale saldırı yapılacağı tahmin edildi. Haber, "2 Türk, Santa Rosa onuruna düzenlenen Macchina di Santa Rosa festivaline saldıracaktı" başlığıyla duyuruldu.

İtalya’nın başkenti Roma’ya 70 kilometre uzaklıkta olan Viterbo’da festivalin kutlanacağı sokaktaki bir pansiyonun sahibi, Türk vatandaşı olduğu iddia edilen müşterilerinden şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine festival öncesinde adrese gelen güvenlik güçleri, pansiyonda kalan 3 şüpheliden 2’sini yakaladı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği baskında ayrıca 1 makineli tüfek, 2 tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Bir şüpheli ise kaçtı.



Polis, olayın ardından bölgede ilave güvenlik önlemleri alarak çatılara keskin nişancılar konuşlandırdı ve bomba arama köpekleriyle sokaklarda devriye gezdi.



MELONİ POLİSİ TEBRİK ETTİ



İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de ilk açıklamasında hedefin festival olduğunu düşünüyordu. Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce gerçekleşen bu kararlı operasyon nedeniyle güvenlik güçlerini ve İçişleri Bakanı Piantedosi’yi tebrik ediyorum." dedi

İtalya'yı ayağa kaldıran bu gelişmeye ilişkin soruşturma, 2 Türk vatandaşının o bölgede festivali için değil, uzun süredir devam eden bir husumet nedeniyle bulunduğu anlaşıldı.

Olay ilk duyulduğunda bomba da ele geçirildiği belirtilmesine karşın, daha sonra iki çete üyesinin bulunduğu odada sadece silahlar ve çok sayıda mermi olduğu anlaşıldı.

EV HAPSİ TALEBİ

İtalyan basını, bu olayın arkasında, yasadışı insan kaçaklığı ve silan ticareti bulunduğuna yönelik yorumlar da yazıyor.

"Daltonlar çetesi" ile bağlantılı olduğu öğrenilen Barış K. ve Abdullah A.'nın, İtalya'da tutuklanan "Casperlar çetesi" lideri İsmail Atız'a suikast düzenleme hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

22 ve 25 yaşlarındaki iki zanlı, penceresi festivalin yapıldığı sokağa bakan pansiyonda rakip çete üyesine saldırı hazırlığı yapıyordu. Rus üretimi Tokarev silah ve 9 milimetrelik farklı markalı silahlarla yakalanan iki zanlıyı İtalya'daki soruşturmada bir avukat temsil ediyor. Avukatları, iki zanlı için ev hapsi talebinde bulundu.

İSPANYA'NIN HESABI İTALYA'YA TAŞINDI

Ağustos ayının ilk günlerinde "Casperlar" çetesinin İspanya'da düzenlediği silahlı saldırı sonucunda öldürülen "Daltonlar" çetesi üyesi Caner Koçer'in ardından iki örgüt arasındaki gerginlik yeniden başladı.

Almanya'da tutuklanan ve serbest bırakılan "Casperlar" lideri İsmail Atız (Hamuş Atız) İtalya'ya geçmiş ve burada da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Koçer, İspanya'da sokak ortasında öldürüldü. İspanya basını, bu saldırıyı, "Yeni nesil Türk mafyası İspanyada'ydı ve Estepona'daki (İspanya'da bir yerleşim birimi) başarısız saldırının ardından tekrar saldırı girişiminde bulunmaya hazırlanıyorlardı. Torrevieja'da Pedro Lorca ve Rambla Juan Meteo caddelerinin kesiştiği yerde Dalton üyesi vurularak öldürüldü. Haftalar önce onu tehdit eden Caspers çetesi suikastçıları tarafından infaz edildi." bilgisiyle duyurdu.

Çetelerin Avrupa'da, Polonya, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Almanya'da varlığı biliniyor. Çete üyelerinin bir bölümü de Gürcistan gibi Türkiye'ye yakın ülkelerde bulunuyor.

EMNİYET YAKALAYIP GETİRİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü, çoğu kırmızı bültenle aranan çete üyelerinin bazılarını, bulundukları ülkelerin işbirliği yapmaları üzerine yakalayıp Türkiye'ye getirdi.

Son olarak temmuz ayında Daltonlar çetesiyle bağlantılı olduğu belirtilen bir kişi Gürcistan'da yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyona ilişkin bilgi verirken, birçok ülkeden suçluluların getirildiği bilgisi de paylaştı. Verilen bilgiye göre,

- Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kasten öldürme suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 'Daltonlar' organize suç örgütü üyesi olan A.A. isimli şahıs Gürcistan'da,

-Yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.D. isimli şahıs İspanya'da

- Silahla yağma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. isimli şahıs Azerbaycan'da

- Kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan D.D. isimli şahıs Karadağ'da

- Kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 'Demirözler' organize suç örgütü üyesi olan T.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da

- Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.G. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı.

Bakan Yerlikaya, "Hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz." ifadesini kullanmıştı.

ŞUBAT AYINDA DA OPERASYON YAPILDI

Şubat ayında da Emniyet, “Daltonlar” organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi’yi Polonya’dan, bir başka firari Atakan Avcı’yı da, Bulgaristan’dan Türkiye’ye geri getirdiklerini açıkladı.

Emniyet, bu gelişmeyi duyururken şu ayrıntıları verdi:

"Adli makamlarca, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tasarlayarak öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, terör örgütü propagandası yapma" dahil 10 ayrı suçtan 20 yakalama emri ile 3 yıldır ulusal seviyede Kırmızı Bülten ile 'tasarlayarak öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından ise 1 yıldır uluslararası seviyede aranan, Daltonlar Organize Suç Örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi, ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme suçundan 30 yıl hapis cezası ile yargılanmasına yönelik ülkemize iadesi amacıyla 1 yıldır uluslararası seviyede aranan Atakan Avcı Türkiye’ye getirilmek üzere tutuklanmıştır."

