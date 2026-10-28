Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi başlıyor

Ankara, temmuz ayındaki NATO Zirvesi'nin ardından bir başka uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda, Türk dünyası liderlerinin bir araya geleceği Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi, 29-30 Ekim'de başkentte yapılacak.

MASADAKİ BAŞLIKLAR

Liderlerin, siyasi işbirliği, ticaret ve yatırım, ulaştırma ve bağlantısallık, enerji, dijital dönüşüm, kültürel ve insani işbirliği ile kurumsal gelişim başta olmak üzere TDT'nin öncelikli faaliyet alanlarında kaydedilen ilerlemeleri değerlendirmeleri bekleniyor.

Bu kapsamda, Türk devletleri arasındaki birlik ve dayanışmanın pekiştirilmesine ve Türk Dünyası 2040 Vizyonu doğrultusunda somut işbirliğinin ilerletilmesine özel önem atfedilecek.