Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor

TÜRKİYE DÖNEM BAŞKANLIĞINI DEVRALACAK

Ayrıca zirvede Türkiye , TDT Dönem Başkanlığını Azerbaycan 'dan devralacak. Zirvede, devlet başkanlarının, işbirliğinin derinleştirilmesine ve TDT'nin kurumsal yapısının daha da güçlendirilmesine yönelik çeşitli karar ve belgelerle birlikte Ankara Bildirisi'ni kabul etmeleri öngörülüyor.

Zirvede Türk iş dünyasının çeşitli etkinliklerle bir araya gelmesi bekleniyor. Orta Koridor, sınır geçişleri, gümrük prosedürleri ve lojistik maliyetler bu görüşmelerde ön plana çıkacak.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un 30 Ekim'de Türk iş dünyasıyla buluşması planlanıyor.

DİJİTAL TEKNOLOJİLER VE UZAYDA İŞBİRLİĞİ

Teşkilata üye ülkelerin masasında ulaştırmadan dijital teknolojilere, tarımdan uzaya kadar işbirlikleri de bulunuyor.

Orta Koridor, Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesi açısından önemli fırsatlar barındırıyor.

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ulaştırma işbirliğinin unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

TDT üyeleri arasında dijital ekonomi alanındaki ortaklık anlaşmasıyla e-ticaretin, dijital hizmetlerin ve sınır ötesi veri temelli ekonomik faaliyetlerin önündeki engellerin giderilerek bu faaliyetlerin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda Türkiye, haziranda söz konusu anlaşmayı onaylayarak Azerbaycan ve Özbekistan'dan sonra anlaşmaya ilişkin iç onay sürecini tamamlayan üçüncü ülke olmuştu.

TARIM ALANINDA ORTAK VERİ PLATFORMU KURULACAK

Üye devletler arasında veri değişimi ve akıllı çözümler için "TDT Dijital Tarım Veri Platformu" oluşturulması projesi öne çıkıyor. Son olarak 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2026), teşkilat koordinesinde yürütülen ortak küp uydu projesindeki mevcut işbirliğinin devamı niteliğindeki çerçeve anlaşma imzalandı.

Zirvede yapılacak görüşmelerin ve toplantıların, ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlaması öngörülüyor.

ÜYE DEVLETLER

TDT'nin üye devletleri arasında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan yer alıyor.

Teşkilat ayrıca 2018'de Macaristan'a, 2021'de Türkmenistan'a, 2022'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve 2023 yılında ise Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na (EİT) gözlemci statüsü verdi.