Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleri karşıladı

Başkent Ankara, Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Yarın gerçekleşecek liderler oturumu öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve konuk cumhurbaşkanları, Beştepe'de bir araya geldi.



BEŞTEPE'DE KONUK LİDERLER İLE AKŞAM YEMEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve TDT Zirvesi dolayısıyla konuk devlet başkanlarının katılımıyla düzenlenen resmi akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada konuk liderleri karşıladı. Erdoğan, düzenlenen yemekte bir konuşma gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü bu sene çok farklı idrak ediyoruz. Cumhuriyet Bayramımızı 'Aile Meclisimiz' olan Türk Devletleri Teşkilatından kardeşlerimizle beraber kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bayram coşkumuza ortak olan liderlere gönülden teşekkür ediyorum.

Türk Cumhuriyetlerindeki tüm soydaşlarımıza selamlarımı yolluyorum. Cumhuriyetimiz dünyanın mağdur halkları için de bir umut ışığı oldu. Millet olarak uğruna ağır bedeller ödeyerek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaya söz veriyoruz.

86 milyonun ortak eseri ve ortak çatısı olan Türkiye Cumhuriyeti, her alanda elde ettiği büyük kazanımlarla başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Türk dünyası büyük başarılara imza attı. Cumhuriyetimizin kurucu iradesi 103 sene evvel nasıl 7 düveli diz çöktürerek bu vatanı işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimizle aramıza girmeye çalışanları aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız.



Türk dünyası olarak tam bir dayanışma, karşılıklı saygı ve kardeşlikle önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum. Türk devletleri birliği daim olsun"





BEŞTEPE MİLLET ORMANI'NIN AÇILIŞINI YAPTILAR



Erdoğan ve konuk liderler, Beştepe'deki Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılışını yaptı.

Liderler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden törenin yapıldığı Türk Devletleri Medeniyet Parkı'na Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG T10X'in özel olarak tasarlanan limuzin modelleriyle geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, parkta çam fidanı dikti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konuk liderler ile parkta bulunan Orhun Yazıtları örneklerinin önünde fotoğraf çektirdi.

ORHUN YAZIRLARI ÖNÜNDE HATIRA FOTOĞRAFI

Fidan dikiminin ardından, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Muhafız Alayı Bandosu, çeşitli marşlar seslendirdi. Marşlara geleneksel dans gösterisiyle eşlik edildi. Dans gösterisinin ardından, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları tören alanının üzerinden gösteri uçuşu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konuk liderler ile parkta bulunan Orhun Yazıtları örneklerinin önünde fotoğraf çektirdi.