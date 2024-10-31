Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı yapıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde gerçekleştirilen konferansa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım katıldı.



Türk dünyasına işbirliğini geliştirme çağrısı yapan Bakan Işıkhan, "Türk dünyası olarak sosyal güvenlik ve çalışma barışı konularında ortak projeler geliştirmeliyiz." dedi. Binali Yıldırım'ın gündeminde ise Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak alfabe kararı vardı. "Türk devletleri arasında atılması gereken ilk adım alfabeydi, bu adımı attık." diyen Yıldırım, "2026'ya kadar bu ortak alfabenin üye ülkelerce kullanılır hale gelmesi lazım. Bu olunca, birçok iş kendiliğinden hallolmuş olacak." ifadesini kullandı.



Konferansta konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Kemalettin Aydın ise konferansa ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Konferansın Türk devletlerinin sosyal dayanışma ve işbirliği alanlarında çözümler geliştirmesine zemin hazırladığını vurguladı..



