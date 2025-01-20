Türk devletlerine kamu yönetimi eğitimi: 3 ülke katılıyor

Ankara, Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Programı'na ev sahipliği yapıyor. Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan gelen 30 kişilik heyet hafta boyunca Türkiye'de 8'i bakanlık olmak üzere 14 kurumu ziyaret edecek...



Hedef, Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkeleri arasında verimli bir kamu yönetimi anlayışının temellerinin atılması.



Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Bizim Türk devletleri olarak bir çok konuda birlikte hareket edebilmemiz, birlikte karar vermemiz, daha iyi anlamamız adına. Burada bu gelen misafirlerimiz bizim ilgili bakanlıklarımıza gidip oradaki uygulamaları, yöneticilerimizden dinleyip uygulamlarıı yerinde görüyorlar. Ülkelerine döndükleri zaman da o mevzuat hazırlanma, kanun hazırlanma kısmına doğrduan destek veriyorlar." dedi.



Bu ziyaretler sırasındaysa tercümanlar yerine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen ve tercüman anlamına gelen DİLMAÇ yapay zeka sistemi kullanılacak, simültane çeviri 3 dilde yapılacak.



2023 yılında düzenlenen 10. Astana Toplantısında Türk Dünyası İnsan Kayanağını Geliştirme Enstitüsü kurulmasına karar verilmişti. Merkezi İstanbul olarak belirlenen Enstitü, resmi olarak çalışmalarına başladı.