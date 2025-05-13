Türk Dil Bayramı ne zaman? Türk Dil Bayramı kutlama mesajları

13 Mayıs 1277’de Karamanoğlu Mehmet Bey’in yayımladığı ferman ile Türkçe resmî dil olarak ilan edilmiştir. Bu ferman, Türkçenin ilk kez devlet dili ilan edilmesi bakımından bir ilk; Anadolu’da Türk dilinin gelişimi için mühim bir eşiktir.



Karamanoğlu Mehmet Bey "Şimden gerü hiç kimesne kapuda ve dîvânda ve mecâlis ve seyrânda Türkî dilinden gayrı dil söylemeyeler." diyerek Türkçeye sahip çıkma bilincini uyandırmış; halkı Türkçe konuşmaya ve yazmaya teşvik etmiştir.



TÜRK DİL BAYRAMI 27 EYLÜL MÜ, 13 MAYIS MI?



Türk Dil Bayramı, iki farklı tarihte kutlanır, çünkü bu iki tarih farklı olaylara dayanır:



26 EYLÜL'DE KUTLANMA NEDENİ



Nedeni: 1932 yılında Atatürk’ün öncülüğünde Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin (bugünkü Türk Dil Kurumu) kurulması ve ilk Dil Kurultayı’nın toplanması.



Özelliği: Türkiye genelinde resmi olarak Türk Dil Bayramı olarak kabul edilir.



13 MAYIS TARİHİNDE KUTLANMA NEDENİ



Nedeni: 1277 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey’in “Bundan sonra divanda, dergâhta, bargâhta ve mecliste Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.” fermanını ilan ettiği gündür.



Özelliği: Bu tarih özellikle Karamanoğlu Mehmet Bey’in anısına ve Türkçenin resmi dil olarak kabulünün simgesi olarak kutlanır.



