Türk Dil Kurumu (TDK) ne zaman kuruldu? Türk Dil Kurumu 92 Yaşında

Türk Dil Kurumu da kuruluşundan bu yana geçen 92 yıl içinde ülkemizin köklü bilim kurumlarından biri hâline gelmiş; geride bıraktığı 92 yıla “Türk dilinin zenginliğini meydana çıkarıp onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek ve Türk kültür coğrafyasında iletişim dili olmasını sağlamak” hedefine ulaşmak için pek çok önemli çalışma sığdırmıştır.

TÜRK DİL KURUMU TARİHİ

Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçeyi incelemek ve Türkçenin gelişmesi için çalışmak amacıyla 12 Temmuz 1932'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan kurumdur. Kurum ilk olarak "Türk Dili Tetkik Cemiyeti" adı ile devletten ayrı bir dernek görevini üstlenmişti.

Türkiye'nin başkenti Ankara'da yer alan kurum, Türk dili üzerine çalışmaların yapılıp yayımlandığı bir merkezdir. Türk Dil Kurumu 1955'ten başlayarak çeşitli dallarda ödüller verdi. Ödüller her yıl 26 Eylül Dil Bayramı'nda Ankara'da yapılan törenle sahiplerine verilirdi. Ödül verilen dallar farklı yönetmeliklere göre zaman zaman değişirdi. 1983'te Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesine alındıktan sonra Türk Dil Kurumu ödülleri kaldırıldı.