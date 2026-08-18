Türk donanması İzmit Körfezi'ni selamlayacak

TEKNOFEST Mavi Vatan, İzmit Körfezi'nde önemli bir buluşmaya sahne olacak.

"Türk Bayrağını Al, Körfeze Gel" çağrısıyla vatandaşlar, 19 Ağustos Çarşamba günü Türk donanmasının geçişine ve insansız hava araçlarının selamlama uçuşuna tanıklık edecek.

Sabah saat 08.00'de Yalova'dan başlayacak selamlama geçişi, Altınova, Karamürsel, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Kavaklı, Başiskele, İzmit ve SEKA Park rotasını takip ederek saat 13.00'te Derince'de son bulacak.

Geçişte, TCG Anadolu , TCG Heybeliada, TCG Derya, TCG Preveze ve TCG Salihreis başta olmak üzere Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki gemiler ve denizaltılar yerini alacak.

DENİZ HAVA UÇAKLARI VE İHA'LAR SELAMLAMA UÇUŞU YAPACAK

Saat 13.00 ile 14.00 arasında Deniz hava uçakları, deniz karakol uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları körfez üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek.

Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve AKINCI insansız hava araçları da gökyüzünden İzmit Körfezi'ni selamlayacak.

Saat 14.20-14.30 arasında ise Türk Yıldızları gökyüzünde sergileyeceği gösteri uçuşuyla vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak.