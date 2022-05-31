Türk Dünyası Vakfı Başkanı Avcı: Yasak yok, çimlere basmak ve yoga yapmak serbest

Eskişehir'de Türk Dünyası Vakfı sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı’nda buluşan grup, sabah saatlerinde yoga yapmak istedi.

Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki parkta yoga yapmak isteyen gruba biri temizlik görevlisi 2 kişi, çimlere zarar verdiklerini ve haklarında CİMER'e şikayet olduğunu söyledi.

Grubun yoga yapmasına izin verilmedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Parkın bağlı olduğu Türk Dünyası Vakfı, park içindeki toplu etkinlikler için önceden izin alınması gerektiğini açıklamıştı.



Olayla ilgili bir açıklama da vakfın mütevelli heyeti başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'dan geldi.



"YOGA YAPMAK YASAK DEĞİL"



Vakfın herhangi bir yasaklama kararı olmadığını söyleyen Avcı, "Çimlere basmak da yoga yapmak da yasak değil" dedi.