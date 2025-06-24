Beş ayrı ülkeden öğrenciler, akademisyenler ve öğretim görevlileri İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi'nde bir araya geldi.



Kurumun çatısı altında faaliyet gösteren Haydar Aliyev Çalışmaları Merkezi'nin ikincisini düzenlediği Türk dünyası Yaz Okulu başladı. Organizasyonun açılışında İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katılımcılara seslendi.

"DAHA BARIŞÇIL BİR DÜNYA DÜZENİ"



Dünyanın içinde bulunduğu karmaşaya dikkat çeken Erdoğan, Türk devletleri arasında daha çok iş birliği için çalıştıklarını ifade etti.



Erdoğan, "İnanıyorum ki bugün bu salonda olan daha genç, entelektüel kesimin, akademisyenlerin etkisiyle önümüzdeki nesillerin ortaya koyduğu paradigma daha barışçıl, daha istikrarlı bir dünya düzenini bize vaat edebilecektir."

PROGRAM DÖRT GÜN SÜRECEK



Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan organizasyona binin üzerinde başvuru yapıldı.

Dört gün sürecek eğitim programı boyunca, Avrasya'daki bölgesel gelişmeler, Türk dünyası coğrafyasındaki güncel konular ve iş birliği fırsatları bilimsel olarak ele alınıp araştırılacak.